Климкин оценил вероятность введения военного положения в Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

При этом он добавил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но военное положение могут не вводить.

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"Состояние войны, введения военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", – сказал он.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что пока не рассматривается введение военного положения на востоке Украины из-за ситуации в Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

Стоит отметить, что украинские военные имеют право отвечать на обстрелы боевиков в случае возникновения угрозы жизни.

Впрочем бойцы АТО не отвечают огнем на обстрелы из жилых кварталов Донецка и Ясиноватой.