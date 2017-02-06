Авдеевка полностью подключена к электроснабжению - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов Ясиноватского района (села Тоненькое, Северный, Веселое, Водяное, Каменка), расположенные вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

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Также, по данным ГСЧС, сегодня возобновлена работа 5-ти общеобразовательных школ и 4-х детских садов. Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.

6 февраля из города эвакуировано 8 человек (из них 4 детей) в пансионат "Жемчужина Донетчины" в г. Святогорск. В общем из Авдеевки эвакуировано 298 человек (из них 139 детей), проинформировали в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела была повреждена ЛЭП и прекращено электроснабжение города.

В течение недели ремонтные работы не удавалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов. Только вчера, 5 февраля, специалисты смогли отремонтировать ЛЭП.

По состоянию на утро 6 февраля к централизованному электроснабжению было подключено 80% Авдеевки.