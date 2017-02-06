Вблизи Авдеевки без света остаются 5 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГосЧС) в Facebook.

"По состоянию на 11:00 6 февраля к централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка. Остается отсутствующим электроснабжение в 5 населенных пунктах (400 абонентов), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении.

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Вечером 6 февраля из города эвакуированы 8 человек (из них 4 детей). Всего из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).

Как сообщал УНИАН ранее, обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.