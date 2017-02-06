Обострение близ Авдеевки пошло на спад - Жебривский

Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает 112 Украина.

"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.

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По словам Жебривского, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка (Донецкая обл.) с конца января поддается постоянным атакам боевиков, в городе несколько дней было отключено энергоснабжение из-за повреждения коммуникаций. Несмотря на постоянную опасность обстрелов, коммунальным службам в сжатые сроки удалось восстановить теплоснабжение города и организовать подачу воды по графику.