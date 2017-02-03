Генсек ОБСЕ призвал подумать о человеческих жизнях и прекратить огонь на Донбассе

Об этом говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ.

По его словам, неизбирательное применение силы в густонаселенных районах на востоке Украины является недопустимым, стороны конфликта должны немедленно прекратить огонь.

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"Гражданские, как всегда, чувствуют на себе основной груз этих недавних боевых действий. В придачу к погибшим и раненным гражданским, еще тысячи гражданских лиц оказались в ловушке в районе (Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта - УНИАН) без еды и отопления. Я призываю стороны подумать о судьбе гражданских, которые оказались в ловушке и отдать предпочтение их безопасности", - заявил Дзанньер.

В этой связи генсек ОБСЕ подчеркнул, что все стороны "должны теперь прекратить боевые действия и полностью соблюдать режим прекращения огня и Минские соглашения".

Он также безоговорочно осудил чудовищный уровень насилия на востоке Украины. Он подчеркнул, что нет оправданий жертвованию жизнями мирных людей.

"Это должно прекратиться. Я призываю все стороны обеспечить защиту гражданских лиц и жизненно важной инфраструктуры и стабилизировать ситуацию", - отметил Дзанньер.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

Напомним, независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat определила точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января. В Bellingcat отмечают, что террористы "ДНР" используют для пусков РСЗО места вблизи жилых массивов, подвергая опасности местное население.