На Донбассе задержан боевик "ДНР", которого лично награждали главари террористов (фото, видео)

Он - житель Покровска Донецкой области позывным "Седьмой", говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Террорист принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений.

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Он пытался попасть на мирные территории для "решения личных вопросов". Во время обыска правоохранители изъяли у него носители с фото - и видеоматериалами о его участии в боях на стороне террористов, а также награды от главарей бандформированиям.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила о задержании сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособника террористов, и что ему сообщено о подозрении по ч.3 ст.258-3 УКУ. Сарган уточнила, что задержанный - крымчанин Андрей Третьяков (1973 года рождения) и что его доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.