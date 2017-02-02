Задержанный в Авдеевке крымчанин-корректировщик огня боевиков рассказал ГПУ о своих преступлениях

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, разоблачили крымчанина в рамках расследования уголовного производства в отношении участников террористической организации «ДНР». В Авдеевке он способствовал деятельности террористов: систематически передавал собранные данные о военных подразделениях сил АТО, о местных жителях, которые оказывают помощь украинским правоохранителям и военным, а также корректировал огонь артиллерии незаконных военных формирований.

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Этот человек был задержан, и ему сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, информируют в прокуратуре.

"Во время допроса с участием защитника задержанный признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершения преступления. В суд сегодня будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает ГПУ.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила о задержании сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособника террористов, которому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УКУ. Сарган уточнила, что задержанный - крымчанин Андрей Третьяков (1973 года рождения) и что его доставят в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.