Во время вчерашних обстрелов Авдеевки погибли двое людей, еще трое были ранены – Жебривский

Патрули продолжают обходить Авдеевку после ночного обстрела. Об этом председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил в своем Facebook.

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"Насчет жертв обстрела, по состоянию на 08:00 информация такая: двое погибших: местная жительница и военнослужащий ГСЧС, трое раненых: офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку и отказалась от госпитализации. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Жебривский.

Он добавил, что после ночного обстрела Авдеевки, в городе работают патрули полиции, они определяют возможные повреждения и ищут раненых жителей города. Автопатрули полиции также уехали в старую Авдеевку. "Военные подразделения CIMIC выехали на помощь жителям сел Опытное, Водяное, Пески", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Российская сторона в СЦКК предоставляла гарантии прекращения обстрелов Авдеевки 31 января, 1 и 2 февраля, однако они были сорваны. Под обстрелы попадали и мирные жители, и бригады ремонтников, которые выезжали на восстановлении линии электропередач, питающей город.