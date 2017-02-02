Директор обесточенного коксохима об обстреле бригады ремонтников: ситуация не управляема никем

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов.

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«Снова обстреляли энергетиков ДТЭК, несмотря на наличие патрулей ОБСЕ, несмотря на все письменные гарантии обеих сторон о том, что будет соблюдать режим тишины. Бригады эвакуированы», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в 11:40.

Также гендиректор сообщил, что обеспечить режим тишины не удается даже на 8 часов.

«Если при заинтересованности обеих сторон конфликта и ОБСЕ не выходит даже 8 часов тишины обеспечить - значит, ситуация не управляема никем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с начала ведения боевых действий (весной 2014 года), Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод неоднократно подвергались обстрелам со стороны российских боевиков. На территории завода разорвалось более 320 снарядов, девять работников завода погибли, более 50 человек получили ранения.

29 января 2017 года российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в 23:00 в результате обстрелов были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции. В 8:30 утра 31 января сообщалось, что Авдеевский коксохим обеспечивал генерацию электроэнергии и обогрев города за счет собственных генераторов, работающих на коксовом газе.

1 февраля во время непродолжительного прекращения огня ремонтные службы «ДТЭК Энерго» начали осмотр поврежденных ЛЭП. Бригады обнаружили места повреждений, однако из-за возобновления обстрелов вынуждены были прекратить работы. По состоянию на 20:20 1 февраля пресс-служба ДТЭК сообщила, что из-за обстрелов ремонтные работы были приостановлены в ожидании «зеленого» коридора.