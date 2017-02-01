Отвод вооружения до 5 февраля и прекращение огня в Авдеевке: Сайдик о результатах заседания ТКГ в Минске

Минская группа призвала к прекращению огня в Авдеевке. Сейчас уже подготовлено соответствующее заявление. Об этом сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает «112 Украина».

Кроме того, Сайдик сообщил, что в заявлении есть призыв об отводе вооружения до 5 февраля.

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"Проблемы безопасности были сегодня главным предметом обсуждений. Результатом является заявление ТКГ и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей по Украине с призывом к прекращению огня в связи с ситуацией в г. Авдеевка. В районе Донецка, Авдеевки, Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения ТКГ с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей призывают к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и до 5 февраля этого года отвести вооружение, что подпадает под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, боевики «ДНР» обязаны обеспечить безопасные условия для работы ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжения в районе Авдеевки.

Об этом по итогам заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по Донбассу сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия для работы ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжения в районе Авдеевки», - сообщила Олифер.