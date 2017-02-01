"Россияне следуют заветам своего фюрера": вычислена позиция вражеского "Града", стреляющего по Авдеевке (фото, видео)

По данным международного разведывательного сообщества Informnapalm.org, очевидцы выкладывают видеоролики, на которых запечатлен пуск ракет РЗСО «Град» в непосредственной близости от жилых массивов Донецка.

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"Как обычно, мирное население оккупанты используют как живой щит, так как ВСУ не наносят ответных огневых ударов по районам, расположенным в непосредственной близости к жилому сектору", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте волонтерского сообщества.

Так, волонтеры решили проанализировать один из роликов, дабы установить позиции РСЗО, а также направление стрельбы.

"На видео выше запечатлена стрельба с боевой машины БМ-21 РСЗО «Град». Видео снято 31.01.2017 в 10:40 по местному времени. По сообщениям очевидцев, это уже шестой «пакет» (пакет — 40 ракет), который россияне отстреливают с данной позиции, начиная с 30.01.2017. Нами установлено, что огонь ведется с позиции, расположенной в Буденовском районе Донецка между окружной дорогой и посадкой, в 250 метрах от территории гипермаркета «Сигма» и в 450 метрах — от детского сада «Козачек» Донского района города Донецка. Геолокация и привязка к местности представлена на скриншоте ниже (Для увеличения нажмите на картинку). Иконка с восклицательным знаком указывает на позицию, красная стрелка — направление стрельбы", - отмечают волонтеры.

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Согласно сообщению, в 16,5 километрах от позиции по направлению стрельбы начинаются окраины Авдеевки, по которой оккупанты наносили удары. Стоит отметить, что максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным реактивным снарядом 9М22\9М22У составляет 20,4 километра.

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"Таким образом, россияне в очередной раз следуют заветам своего фюрера, ясно выразившемся о своей тактике ведения войны на Донбассе: «Пусть попробует кто-то из военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять… пускай они попробуют стрелять в женщин и детей». В нарушение Минских договорённостей, российско-террористические войска используют тяжелое вооружение, которое должно было быть отведено от линии соприкосновения еще два года назад, и террористическую тактику ведения войны, стреляя из жилых кварталов", - резюмировали волонтеры.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, не соглашаясь прекратить огонь.