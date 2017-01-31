В ВСУ сообщили об отсутствии потерь среди украинских военных в течение дня под Авдеевкой

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-офицер 72-й омбр Вооруженных сил Украины Елена Мокренчук.

«Сегодня, к счастью, у нас нет потерь. Это свидетельствует о том, что наши военные хорошо укрепили свои позиции», – сказала она.

В то же время, по словам пресс-офицера, в течение дня оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку из «Градов».

«Продолжается пятый день противостояния, когда начались массированные обстрелы города. За это время мы столкнулись с тем, что сегодня начали обстреливать из «Градов». Утром уже 4 пакета «Градов» выпустили. В течение дня еще трижды Авдеевка была обстреляна из «Градов». Обстреливают также из танков, самоходных артиллерийских установок», – сказала Мокренчук.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются прекратить огонь.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.