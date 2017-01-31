Живой, здоровый и улыбающийся: опубликовано последнее видео погибшего под Авдеевкой защитника Украины

Дмитрий Оверченко погиб в боях с российскими оккупационными войсками под Авдеевкой 29 января этого года.

Впрочем УНИАН передали уникальные кадры – последнюю видеосъемку бойца, которую проводили западные СМИ. На кадрах, которые были отсняты в ноябре 2016 года, Дмитрий улыбается и шутит.

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На видео Дмитрий вежливый и улыбчивый, с легкостью общается с корреспондентами.

Напомним, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь. Следовательно погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы.