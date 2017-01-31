Сегодня под Авдеевкой оккупанты выпустили по позициям ВСУ около 100 снарядов из "Градов" - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Захватчики продолжили обстрелы наших позиций в основном из тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреливали Водяное и Бердянское, а из 120-мм минометов – Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же – Водяное. Также боевики обстреливали позиции украинских военных из 152-мм артиллерии и многократно вели огонь танки.

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По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому огонь вели 120-мм минометы, по Луганскому – гранатометы и стрелковое оружие; по Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия, по Чермалыку работал снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по нашим позициям из 82-мм минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки.

«Всего зафиксировано 46 обстрелов. Двое наших военных ранены, двое травмированы», – сообщает пресс-центр.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь