"ВСУшник, ты лишь мясо для командиров": журналистка показала сообщения, которые поступают на телефоны в Авдеевке (фото)

Соответствующее фото на своей странице в Twitter обнародовала журналистка Анастасия Магазова.

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Вместе с тем, по данным волонтера Петра Дудника, также приходят СМСки с текстом "Солдат ВСУ, тебя найдут, когда снег растает. Боец АТО! Этой зимой ты, как немец под Сталинградом", пишет Эспрессо.

Как сообщал пресс-центр штаба АТО, Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До 4-х утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций свыше 80 ракет из РСЗО БМ-21 “Град” и 30 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Также по украинцам стреляли из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Сам город из-за постоянных обстрелов обесточен.



