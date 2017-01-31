"Электрички и 80 автобусов": ГСЧС подготовилась к эвакуации Авдеевки

"Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс", - говорится в сообщении ГСЧС на официальной странице Facebook.

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Вместе с тем, согласно сообщению, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС организовано функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки.

"Обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных заведений", - добавили в ГСЧС.

Как отмечается, также организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода.

Как сообщал УНИАН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение, спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства.

Напомним, боевики перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро - и теплоснабжения.