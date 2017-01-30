Штаб АТО: за сутки пятеро украинских военных погибли, девять были ранены

Об этом сообщается в сводке штаба АТО за 29 января. За сутки было зафиксировано 56 обстрелов.

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения.

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На Мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении позиций сил АТО в районе Талаковки. Используя реактивную систему Град “П”, артиллерию 122-миллиметра, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному. 122-миллиметровая артиллерия обстреливала и Лебединское. Также из минометов разных калибров – Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкиному огонь вели БТР и БМП противника.

На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов разных калибров по Верхньоторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцевому и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках.

На Луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстреливали Новоолександровку, Троицкое, Попасную, Новозвановку.

Как сообщал УНИАН, во время штурма Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро были ранены.