Штаб АТО: за сутки пятеро украинских военных погибли, девять были ранены
За минувшие сутки в зоне АТО 5 украинских военных погибли, 9 были ранены и 4 травмированы.
Об этом сообщается в сводке штаба АТО за 29 января. За сутки было зафиксировано 56 обстрелов.
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения.
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На Мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении позиций сил АТО в районе Талаковки. Используя реактивную систему Град “П”, артиллерию 122-миллиметра, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному. 122-миллиметровая артиллерия обстреливала и Лебединское. Также из минометов разных калибров – Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкиному огонь вели БТР и БМП противника.
На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов разных калибров по Верхньоторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцевому и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках.
На Луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстреливали Новоолександровку, Троицкое, Попасную, Новозвановку.
Как сообщал УНИАН, во время штурма Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро были ранены.