Штурм боевиками Авдеевки: четверо украинских военных погибли, еще пятеро были ранены

Во время штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ, но, понеся потери, вынуждены были отступить.

По данным штаба, в течение дня боевики продолжили обстрелы из минометов Авдеевки, Опытного и Каменки. Танк вел огонь по Пескам.

«В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника.

«Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела», - добавили в штабе.