АТО изначально была неправильно спланирована – экс-замглавы Генштаба
Генерал-лейтенант Юрий Думанский, который в феврале 2014 года подал рапорт об отставке, считает, что война в Украине нужна была, чтобы на нее "списать" все проблемы.
"По моему мнению, война была нужна для того, чтобы списать на нее все проблемы, например, непроведение реформ, которые в то время нужно было проводить. Во-вторых, думаю были какие-то внешние двусторонние договоренности, которые мешали разрешению конфликта", - цитирует Думанского Апостроф.
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Вместе с тем, по его словам антитеррористическая операция на Донбассе изначально была спланирована неправильно.
"То, что выпустили Стрелкова, считаю, было неправильно. Его нужно было взять в кольцо. Я считаю, что АТО изначально была неправильно спланирована. Мы не закрепились в основных административных центрах – Донецке и Луганске, не закрыли государственную границу. Мы сосредоточились на мелких населенных пунктах", - пояснил он.