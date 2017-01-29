АТО изначально была неправильно спланирована – экс-замглавы Генштаба

16:46, 29 января 2017
Война
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Генерал-лейтенант Юрий Думанский, который в феврале 2014 года подал рапорт об отставке, считает, что война в Украине нужна была, чтобы на нее "списать" все проблемы.

Думанский считает, что ВСУ нужно было закрепиться в больших городах, а не сосредотачиваться на мелких населенных пунктах / УНИАН

"По моему мнению, война была нужна для того, чтобы списать на нее все проблемы, например, непроведение реформ, которые в то время нужно было проводить. Во-вторых, думаю были какие-то внешние двусторонние договоренности, которые мешали разрешению конфликта", - цитирует Думанского Апостроф.

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Вместе с тем, по его словам антитеррористическая операция на Донбассе изначально была спланирована неправильно.

"То, что выпустили Стрелкова, считаю, было неправильно. Его нужно было взять в кольцо. Я считаю, что АТО изначально была неправильно спланирована. Мы не закрепились в основных административных центрах – Донецке и Луганске, не закрыли государственную границу. Мы сосредоточились на мелких населенных пунктах", - пояснил он.

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Теги: #АТО#Донбасс#война