Стрелков назвал "бредом" заявление Бородая о том, что его вывозили из Донбасса в Россию связанным

Об этом «Газете.Ru» заявил сам Стрелков.

«Этот бред я не комментирую, все», - отметил Стрелков.

Ранее в интервью американской газете The Washington Post Бородай рассказал подробности смены "власти" в "ДНР" летом 2014 года. В частности, охране Бородая пришлось связать Игоря Стрелкова, чтобы вывезти его за пределы Донбасса. При этом бывший премьер обозвал Стрелкова «деревенским сумасшедшим».