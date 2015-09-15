Стрелков назвал "бредом" заявление Бородая о том, что его вывозили из Донбасса в Россию связанным
21:05, 15 сентября 2015Общество
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Бывший лидер боевиков Славянска Игорь Стрелков-Гиркин назвал «бредом» слова так называемого "экс-премьера" самопровозглашенной "ДНР" Александра Бородая о том, что его охрана вывезла Стрелкова из Донбасса связанным.
REUTERS
Об этом «Газете.Ru» заявил сам Стрелков.
«Этот бред я не комментирую, все», - отметил Стрелков.
Ранее в интервью американской газете The Washington Post Бородай рассказал подробности смены "власти" в "ДНР" летом 2014 года. В частности, охране Бородая пришлось связать Игоря Стрелкова, чтобы вывезти его за пределы Донбасса. При этом бывший премьер обозвал Стрелкова «деревенским сумасшедшим».
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