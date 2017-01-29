Боевики начали штурм Авдеевской промзоны: силы АТО понесли потери

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, с семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия.

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"Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей.

В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной.

"Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов позиций сил АТО. Одного нашего военного ранено.