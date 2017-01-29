"Снайперы и тяжелая артиллерия": боевики 55 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен военный
Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях, в том числе и из тяжелого вооружения.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии – Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутовому неоднократно вели огонь снайперы. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военных – Минобороны
По данным пресс-центра, на Донецком направлении – из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов – Троицкое и Новозвановку.
Как отмечается, за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Одного нашего военного ранено.