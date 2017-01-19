В России "шьют" новые дела против украинских военных: заочно предъявили обвинение двум командирам ВСУ
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение двум командирам подразделений Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
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Речь идет о командире 1-го артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковника Викторе Юшко и командире 46-го отдельного батальона специального назначения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнике Вячеславе Власенко.
"Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", – отметили в Следственном комитете РФ.
Как ранее сообщал УНИАН, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.