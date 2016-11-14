Следком РФ выдвинул "обвинения" четырем украинским комбатам за защиту от российского вторжения

Как заявили в Следственном комитете России, «агрессивные действия представителей Вооруженных сил Украины на Донбассе требуют внимания и решительных действий правоохранительных органов.

Утверждается, что Следственный комитет РФ работает на оккупированной территории Донбасса «в соответствии с нормами международного и российского права», поэтому продолжают фиксироваться «преступления против мира и безопасности человечества», так как речь идет «о геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны».

В частности, заочно предъявлено «обвинение» командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову, командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады полковнику Олегу Лисовому.

Также обвинение предъявлено Андрею Грищенко, ранее занимавшему должность командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а ныне - командующему оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В Следственном комитете РФ уверены, что действия украинских военных должны получить «правовую оценку» в рамках «нового Нюрнбергского процесса».

Читайте такжеСледком России издал книгу о "преступлениях украинской армии" с фейковой обложкой

«Под каким названием он войдет в историю, покажет время, а сейчас российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, которые будут положены в его основу», - утверждают в российском ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнику Василию Зубаничу и командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Михаилу Прокопиву.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Для оправдания агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года ГПУ сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.