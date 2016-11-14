Следком РФ выдвинул "обвинения" четырем украинским комбатам за защиту от российского вторжения
Следственный комитет РФ продолжает предъявлять «обвинения» командирам подразделений Вооруженных сил Украины за защиту страны от российского вторжения.
Как заявили в Следственном комитете России, «агрессивные действия представителей Вооруженных сил Украины на Донбассе требуют внимания и решительных действий правоохранительных органов.
Утверждается, что Следственный комитет РФ работает на оккупированной территории Донбасса «в соответствии с нормами международного и российского права», поэтому продолжают фиксироваться «преступления против мира и безопасности человечества», так как речь идет «о геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны».
В частности, заочно предъявлено «обвинение» командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову, командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады полковнику Олегу Лисовому.
Также обвинение предъявлено Андрею Грищенко, ранее занимавшему должность командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а ныне - командующему оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В Следственном комитете РФ уверены, что действия украинских военных должны получить «правовую оценку» в рамках «нового Нюрнбергского процесса».
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«Под каким названием он войдет в историю, покажет время, а сейчас российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, которые будут положены в его основу», - утверждают в российском ведомстве.
Как сообщал УНИАН, 8 ноября Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнику Василию Зубаничу и командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Михаилу Прокопиву.
Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.
Для оправдания агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.
30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
8 августа 2016 года ГПУ сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.