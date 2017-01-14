Эксперт озвучил худший сценарий прекращения войны на Донбассе

Такое мнение высказал научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко, пишет ZN.UA.

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Так, по его словам, худший вариант будет предусматривать изоляцию ОРДЛО и ограниченное разведение вооруженных сил.

"Худший вариант: относительно устойчивое прекращение огня, ограниченное разведение вооруженных сил без восстановления полноценных социально-экономических коммуникаций через линию размежевания, фактическая изоляция оккупированной зоны (смягченная версия карабахского сценария)", - указывает автор.

Более желательный сценарий, по мнению Сушко, должен предусматривать решение гуманитарных проблем, а также легализацию экономических и социальных связей.

"Лучший вариант: устойчивое прекращение огня, решение гуманитарных проблем (полный обмен пленными и заложниками), разведение вооружений и частичная демилитаризация, восстановление свободного, но контролируемого движения людей, транспорта и товаров через линию размежевания, определенные шаги по восстановлению доверия, легализация экономических и социальных связей без полномасштабного политического урегулирования (приднестровский сценарий)", - отмечает аналитик.

По словам автора, оба условных сценария очерчивают коридор возможностей при сложившемся раскладе сил: как между Украиной и РФ, так и на глобальном уровне. "Любой выход за границы этого коридора возможен только при изменении нынешнего силового/политического баланса. Поддержание баланса требует соответствующих ресурсов и усилий — хотя бы симметричных усилиям противоположной стороны", - заключает он.