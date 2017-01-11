Боевики срывают разведение сил у Станицы Луганской, поскольку не хотят покидать выгодные позиции – украинский генерал

Такое мнение выразил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий в интервью Украинской правде.

"Если мы посмотрим географию этого места, то позиции ОРЛО находятся на горе князя Игоря – это высота, с которой все можно контролировать. Поэтому в случае разведения им придется оставить эти позиции и уйти за гору. Они теряют тактическое преимущество на этой местности. Поэтому, на мой взгляд, все время и срывается это разведение", - сказал Кременецкий.

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Как известно, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. 1 октября состоялось разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое, а 7 октября - в районе Петровского.

Также пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что обстрелы со стороны боевиков говорят об их нежелании разводить силы возле Станицы Луганской.