Боевики на Донбассе насильно призывают в свои ряды даже студентов - разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса интенсифицировали насильственной призывную кампанию в незаконные вооруженные формирования забирают даже студентов.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«В связи со значительным некомплектом личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирован насильственную призывную кампанию среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений», - говорится в сообщении.

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При этом в управлении разведки отметили, что в учебных центрах российско-террористических войск сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям, и, как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев.

Также в ГУР Минобороны сообщили, что 11 января минометный расчет из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ ошибочно обстрелял передовые позиции собственных подразделений, в результате был убит один и ранены трое военнослужащих полка.

12 января в 3-й мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК ВС РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета вследствие нарушения порядка разборки оружия было убито военнослужащего пулеметного расчета бригады.

Как сообщал УНИАН, в Буденновском районе Донецка отмечается активное движение транспорта оккупантов к линии разграничения.

Отмечается, что в сторону Кольцевой дороги переброшено до 15 тентованных грузовиков с живой силой и боеприпасами, а также ББМ (4 ед. БМП-2).

Кроме того, в районе Горловки противник формирует очередную мобильную огневую группу. Из Енакиева в Горловку переброшено 3 грузовика с 120-мм минометами, 3 ед. МТ-ЛБ, 2 автокунга.