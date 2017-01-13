Оккупанты перебрасывают к линии фронта на Донбассе живую силу и военную технику – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Отмечается, что в сторону Кольцевой дороги переброшены до 15 тентованных грузовиков с живой силой и боеприпасами, а также ББМ (4 ед. БМП-2).

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Кроме того, в районе Горловки противник формирует очередную мобильную огневую группу. Из Енакиево на Горловку переброшено 3 грузовика со 120-мм миномётами, 3 ед. МТ-ЛБ, 2 автокунга.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ИС, в «лнр» в район Брянки и северо-западнее (Первомайск) оккупанты партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление (либо проводят ротацию).