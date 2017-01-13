Оккупанты перебрасывают к линии фронта на Донбассе живую силу и военную технику – ИС
11:31, 13 января 2017Война
2262
В Будённовском районе Донецка отмечается активное движение транспорта оккупантов к линии разграничения.
REUTERS
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
Отмечается, что в сторону Кольцевой дороги переброшены до 15 тентованных грузовиков с живой силой и боеприпасами, а также ББМ (4 ед. БМП-2).
Читайте такжеИС: боевики намерены шантажировать офицеров ВСУ, родственники которых живут в "ДНР"
Кроме того, в районе Горловки противник формирует очередную мобильную огневую группу. Из Енакиево на Горловку переброшено 3 грузовика со 120-мм миномётами, 3 ед. МТ-ЛБ, 2 автокунга.
Как ранее сообщал УНИАН, по данным ИС, в «лнр» в район Брянки и северо-западнее (Первомайск) оккупанты партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление (либо проводят ротацию).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter