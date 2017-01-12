"Хорошо шагнули вперёд": вчера ВСУ продвинулись на Светлодарской дуге, заняли новые позиции - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Читайте такжеОБСЕ показала артиллерию "ДНР" в районе Светлодарской дуги (видео)

"Вчера на Светлодарской дуге наши пацаны из 54-й бригады ещё очень хорошо "шагнули вперёд", - рассказал Мысягин.

"До 1 км. Да, у нас снова есть новые позиции! И на них стоят уже наши опорники. Противник ничего не может сделать. Ничего", - говорится в его сообщении.

Также волонтер подчеркнул, что по всем международным договорённостям - это все наши территории.

Как сообщали в Минобороны, подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в течение последних дней в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.

Напомним, 23 декабря бойцы ВСУ взяли под контроль Новолуганское. Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.

Также украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в районе Светлодарской дуги.