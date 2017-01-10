Оккупанты обустраивают новые позиции вблизи Луганского и Новолуганського - Мотузяник
13:31, 10 января 2017Война
4917 0
Российско-оккупационные войска обустраивают новые позиции вблизи Луганского и Новолуганського Донецкой области.
Противник спешно оборудуют новые позиции, минирует местность, пытается засылать разведывательные группы к украинским укреплениям / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеВ Луганской области российские наемники попали на собственное минное поле - разведка
«Возле Луганского и Новолуганського (в Донецкой области) противник спешно оборудует новые позиции, минирует местность, пытается засылать разведывательные группы украинских укреплений», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток боевые действия на ключевых рубежах на Донецком направлении: Зайцево, Светлодарской дуге, Опытное, Авдеевке - продолжались с перерывами более 10 часов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter