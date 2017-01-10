Оккупанты обустраивают новые позиции вблизи Луганского и Новолуганського - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Возле Луганского и Новолуганського (в Донецкой области) противник спешно оборудует новые позиции, минирует местность, пытается засылать разведывательные группы украинских укреплений», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток боевые действия на ключевых рубежах на Донецком направлении: Зайцево, Светлодарской дуге, Опытное, Авдеевке - продолжались с перерывами более 10 часов.