На Донетчине боевики активизировались на всех ключевых районах противостояния – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе, в частности в поселке Троицкое противник неоднократно применял минометы и снайперский огонь», - отметил он.

«Ряд вражеских обстрелов также произошло в Новозвановке. В прифронтовом поселке Сизое Станично-Луганского района противник применил установку «Град-П». Всего за сутки на Луганском направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, пять из тяжелого вооружения», - добавил Мотузяник.

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Он отметил, что на Донецком направлении противник активизировался на всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, Зайцево, Опытном, Авдеевке. «Около половины вражеских обстрелов были минометными. По нашим позициям враг выпустил всего около 100 минометных снарядов. Особенно неспокойно было во второй половине дня. Наиболее мощные и длительные обстрелы со стороны врага произошли неподалёку от поселка Луганское. В общей сложности боевые действия на этих рубежах продолжались с перерывами более 10 часов», - сказал Мотузяник и заметил, что всего на Донецком направлении зафиксировано 15 вражеских обстрелов.

Также, по его словам, на Мариупольском направлении не прекращаются вражеские обстрелы в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь – Широкино. «Оккупанты эпизодически применяют минометы и бронетехнику, в основном обстрелы непродолжительные и происходили в темное время суток, уже после захода солнца», - уточнил Мотузяник.

«Всего же за сутки на этом направлении прошло 20 вражеских обстрелов из тяжелого вооружения», - отметил спикер Минобороны по вопросам АТО.