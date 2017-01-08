Ситуация в зоне АТО: с начала суток боевики 28 раз обстреляли военных, ранены трое бойцов

С начала суток российско-оккупационные войска 28 раз вели обстрелы позиций сил антитеррористической операции, ранены трое бойцов.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино. По Широкино и Марьинке вели огонь БМП противника. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. По Талаковке вел огонь и танк», - говорится в сообщении.

Также в штабе АТО сообщили, что на Луганском направлении террористы из 82-миллиметровых минометов обстреляли Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов – Новозвановку, также по Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому, из гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника, говорится в сводке.