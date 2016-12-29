Миссия ОБСЕ заявила об увеличении количества нарушений режима "тишины" на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 28 декабря, опубликованном сегодня на сайте организации.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с периодом между вечерами 26 и 27 декабря", - говорится в сообщении.

Наблюдатели СММ проверяли сообщения об обстрелах в Троицком и Желтом (Луганская область). "Специальная мониторинговая миссия продолжает наблюдать на трех участках разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, но ее доступ был ограничен из-за наличия не взорвавшихся мин и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В Донецкой области было зафиксировано больше нарушений режима тишины, но меньше взрывов. В частности, миссия задокументировала около 100 взрывов по сравнению с примерно 150 взрывами за предыдущий отчетный период. Эти взрывы преимущественно были замечены в районах к северу и северо-востоку от Донецка.

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В течение вечера 27 декабря в контролируемом правительством Украины Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели СММ слышали один взрыв, который, по оценке миссии, был исходящим огнем из неустановленного вооружения на расстоянии 2-5 км к востоку. Также зафиксировано 19 других взрывов из неустановленного вооружения, более 120 очередей огня и более 500 выстрелов из стрелкового оружия. Все эти случаи произошли на расстоянии от 500 м до 12 км на участках с северо-востока на юг.

На следующий день, 28 декабря, с раннего утра и до вечернего времени наблюдатели СММ слышали 29 неопределенных взрывов, более 300 единичных выстрелов и более 130 очередей огня из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Все эти нарушения режима тишины были зафиксированы на расстоянии от 1,2 км до 5 км на участках, расположенных с северного востока на юго-запад.

Также сказано, что вечером 27 декабря в подконтрольном боевикам Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) СММ слышала 10 неопределенных взрывов на расстоянии 8-10 км к северо-западу. В течение следующего дня миссия слышала три неопределенных взрыва и 60 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 5-12 км к северо-западу. Во время пребывания в подконтрольной боевикам Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) СММ слышала 12 неопределенных взрывов на расстоянии 4-8 км к юго-западу западу и северо-западу.

Находясь в подконтрольной боевикам Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели в течение пяти часов слышали 15 неопределенных взрывов и более 200 очередей и одиночных выстрелов из стрелкового оружия.

В то же время в Луганской области СММ задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов против 10 за предыдущий отчетный период. Находясь в контролируемом боевиками Алчевске (40 км западнее Луганска), миссия в течение 20 минут слышала 12 взрывов из неопределенного вооружения и 50 очередей огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 5 км к юго-востоку.

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***На Донбассе с 00.00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о введении которого были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Перед этим глава государства призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима тишины.

ащения огня, в том числе 15 взрывов против 10 в предыдущий отчетный период. Находясь в контролируемом боевиками Алчевске (40 км на запад от Луганска), миссия в течение 20 минут слышала 12 взрывов с неопределенного вооружения и 50 очередей огня с крупнокаліберного пулемету на расстоянии 5 км на юго-восток.

***На Донбассе с 00.00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Перед этим глава государства призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима тишины.