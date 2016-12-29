Миссия ОБСЕ заявила об увеличении количества нарушений режима "тишины" на Донбассе

17:23, 29 декабря 2016
Война
2071 0

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет об увеличении нарушений режима тишины после объявления нового перемирия с 24 декабря.

В СММ ОБСЕ заявили об увеличении нарушений режима тишины на Донбассе / фото: УНИАН

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 28 декабря, опубликованном сегодня на сайте организации.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с периодом между вечерами 26 и 27 декабря", - говорится в сообщении.

Наблюдатели СММ проверяли сообщения об обстрелах в Троицком и Желтом (Луганская область). "Специальная мониторинговая миссия продолжает наблюдать на трех участках разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, но ее доступ был ограничен из-за наличия не взорвавшихся мин и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В Донецкой области было зафиксировано больше нарушений режима тишины, но меньше взрывов. В частности, миссия задокументировала около 100 взрывов по сравнению с примерно 150 взрывами за предыдущий отчетный период. Эти взрывы преимущественно были замечены в районах к северу и северо-востоку от Донецка.

Читайте такжеРежим "тишины" не работает: боевики продолжают обстреливать ВСУ на всех направлениях

В течение вечера 27 декабря в контролируемом правительством Украины Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели СММ слышали один взрыв, который, по оценке миссии, был исходящим огнем из неустановленного вооружения на расстоянии 2-5 км к востоку. Также зафиксировано 19 других взрывов из неустановленного вооружения, более 120 очередей огня и более 500 выстрелов из стрелкового оружия. Все эти случаи произошли на расстоянии от 500 м до 12 км на участках с северо-востока на юг.

На следующий день, 28 декабря, с раннего утра и до вечернего времени наблюдатели СММ слышали 29 неопределенных взрывов, более 300 единичных выстрелов и более 130 очередей огня из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Все эти нарушения режима тишины были зафиксированы на расстоянии от 1,2 км до 5 км на участках, расположенных с северного востока на юго-запад.

Также сказано, что вечером 27 декабря в подконтрольном боевикам Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) СММ слышала 10 неопределенных взрывов на расстоянии 8-10 км к северо-западу. В течение следующего дня миссия слышала три неопределенных взрыва и 60 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 5-12 км к северо-западу. Во время пребывания в подконтрольной боевикам Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) СММ слышала 12 неопределенных взрывов на расстоянии 4-8 км к юго-западу западу и северо-западу.

Находясь в подконтрольной боевикам Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели в течение пяти часов слышали 15 неопределенных взрывов и более 200 очередей и одиночных выстрелов из стрелкового оружия.

В то же время в Луганской области СММ задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов против 10 за предыдущий отчетный период. Находясь в контролируемом боевиками Алчевске (40 км западнее Луганска), миссия в течение 20 минут слышала 12 взрывов из неопределенного вооружения и 50 очередей огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 5 км к юго-востоку.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали, что из-за обстрелов под Светлодарском им приходилось эвакуировать свою базу

***На Донбассе с 00.00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о введении которого были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Перед этим глава государства призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима тишины.

ащения огня, в том числе 15 взрывов против 10 в предыдущий отчетный период. Находясь в контролируемом боевиками Алчевске (40 км на запад от Луганска), миссия в течение 20 минут слышала 12 взрывов с неопределенного вооружения и 50 очередей огня с крупнокаліберного пулемету на расстоянии 5 км на юго-восток.

***На Донбассе с 00.00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Перед этим глава государства призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима тишины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбасс#ОБСЕ