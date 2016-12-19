Боевики несут полную ответственность за эскалацию ситуации на Светлодарской дуге - Кучма

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма.

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"Украинская сторона возмущена грубым нарушением Минских договоренностей со стороны ОРДЛО. Блок вопросов по безопасности остается ключевым, и он по-прежнему не выполняется. Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей несут полную ответственность за то, что случилось на Светлодарской дуге, за всех погибших и раненых, за эскалацию ситуации", - цитирует слова Кучмы его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шесть получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.