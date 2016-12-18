Атака боевиков на Светлодарской дуге: пятеро украинских военных погибли

Во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены - штаб: четверо бойцов получили легкие ранения и два – средней степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Наши позиции в районе Новоалександровки, что на Луганском направлении попали под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Начиная с 5.50 в районе Светлодарской дуги, после длительной огневой подготовки с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов, российско-оккупационные наемники пытались выбить наши передовые подразделения с занимаемых позиций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого противник значительными силами попытался совершить обходной маневр опорных пунктов сил АТО.

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«Однако его намерения были вовремя разоблачены, начался бой, во время которого намерения оккупантов было сорвано. В ходе двухчасового боя наши подразделения умелыми действиями нанесли поражение боевикам», - отметили в штабе.

По подтвержденным данным разведки, потери противника составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

«К сожалению, и мы понесли потери. Пять военнослужащих погибли, шесть ранены четверо бойцов получили легкие ранения и два – средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь», - подчеркнули в пресс-центре.

В штабе сообщили, что с нуля часов и до 18.00 боевики продолжили обстрелы наших позиций, преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях.

На Мариупольском – из 122-миллиметровой артиллерии было обстреляно Широкине. Из минометов различных калибров – Талаковку, Водяное, Гнутово, Широкино. Из стрелкового оружия – Павлополь. По Марьинке огонь вел снайпер. По Широкиному – танк.