"Мина прилетела в яму, где был расчет миномета": Харьковщина прощается с тремя погибшими бойцами АТО (фото)

10 декабря, обороняя украинские позиции в Донецкой области, под вражеский обстрел артиллерии попал минометный расчет 92-й бригады, передает Объектив

На месте погибли сразу трое бойцов – старший солдат Виктор Клименко, 1978 г.р, солдат Владимир Шоломинский, 1983 г.р. и старший солдат Андрей Лелякин, 1982 г.р.

Еще один боец - младший сержант Александр Литченко остался в живых. Его от смерти спас побратим – Владимир Шоломинский. Боец своим тело закрыл товарища от осколков снаряда. У погибших бойцов остались дети.

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Как рассказал Александр Литченко, главный сержант 3-й минометной батареи по материальному обеспечению 92- бригады, бойцы погибли геройски.

"10 числа начался обстрел, а так как мы - минометная батарея - нас по Минским договоренностям нас вывели из линии соприкосновения далеко - мы были в 2 часах езды. Начался очень сильный, интенсивный обстрел. Нам пришел боевой приказ выехать на помощь. Мы выехали на позицию, получили координаты. Только навелись - и прилетела с неподконтрольной территории вражеская мина. Она прилетела прямо в яму, где в окопе стоял миномет, где был расчет миномета. Владимир Шоломинский - он прикрыл собой, своим телом меня. Все осколки, все основное он забрал с собой. Меня только взрывной волной отбросило", - вспомнил произошедшее Литченко.

По словам замкомандира 3-го механизированного батальона 92-й бригады подполковника Александра Соловьяна, погибшие бойцы должны были вернуться домой буквально через пару месяцев. Все они служили по контракту, который подписали на полгода.

Сегодня похоронят Шоломинского. А завтра - двух других бойцов.