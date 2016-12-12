Штаб АТО: за минувшие сутки на Донбассе боевики 51 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 11 декабря.

Из 122-миллиметровой артиллерии и минометов было обстреляно Талаковку, Марьинку, Красногоровку, Новоселовку Вторую, Чермалык, Лебединское и Водяное. По Красногоровке вел огонь и снайпер. По Широкиному более 10 раз боевики стреляли из минометов различных калибров, вооружения БМП и танка.

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На Луганском направлении из минометов различных калибров оккупанты пытались попасть по Балке Кошарной, Попасной и Крымском.

На Донецком направлении по Троицкому, Опытном и Авдеевке оккупанты вели огонь из 120-миллиметровых минометов, а по Луганскому - из гранатометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНИАН, за сутки 10 декабря оккупанты 70 раз обстреляли силы АТО, больше всего обстрелов было осуществлено на Мариупольском направлении.