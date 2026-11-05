Бернем ответил, пригласит ли он Путина на саммит G20 в Британии в 2027 году

Бернем отметил, что список гостей саммита составляется "Группой двадцати".

Российский диктатор Владимир Путин не примет участия в саммите G20 в Великобритании в следующем году. Об этом сообщил британский премьер-министр Энди Бернем, пишет Politico.

Бернем отметил, что список гостей саммита составляется "Группой двадцати". Однако он подчеркнул, что Россия не будет представлена из-за действующих санкций.

В издании добавили, что решение Бернема последовало за тем, как президент США Дональд Трамп вызвал дипломатический скандал, пригласив российского лидера на саммит G20 в Майами, который пройдет в декабре этого года.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил журналистам, что Лондон не откажется от запрета на прямые контакты с Россией. Он подчеркивал, что США должны принимать свои собственные решения.

Приглашение Зеленского и Путина на саммит G20 в Майами

Напомним, что ранее США пригласили российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Помощник главы РФ Юрий Ушаков говорил о том, что возможность визита кремлевского диктатора на саммит зависит от результатов встречи лидеров Китая, РФ и США на саммите АТЭС.

Президент США Дональд Трамп говорил журналистам о том, что президент Украины Владимир Зеленский может получить приглашение на саммит G20 в Майами. Он подчеркнул, что не видит в этом проблемы.

Однако Зеленский позже заявил, что Украина пока не получала официального приглашения принять участие в саммите G20 в Майами. Он отметил, что все же были определенные сигналы из Вашингтона о возможном участии в мероприятии.

В частности, Зеленский сообщил, что в ходе контактов с различными переговорщиками поднимался вопрос о возможном приглашении Украины президентом США Дональдом Трампом.

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