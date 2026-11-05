После ссоры с Украиной Южная Корея прекратила сотрудничество с ВСУ, – СМИ

Корейцы разработали программное обеспечение для повышения эффективности работы артиллерии и испытывали его в Украине.

Южнокорейская оборонная компания Newtype Industries заявила о прекращении сотрудничества с украинскими военными на фоне дипломатического конфликта между Киевом и Сеулом. Стартап разрабатывал программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для артиллерии и тестировал его в Украине. Об этом пишет издание The Diplomat.

По словам генерального директора компании Сенгвона Чо, в середине октября ему сообщили, что всю работу с украинскими подразделениями необходимо прекратить. Причины такого решения официально не объяснили, однако руководитель Newtype связывает его с ухудшением отношений между двумя странами.

"Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной", – заявил Чо.

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Разработка Newtype под названием Barbara предназначена для совершенствования передачи информации и определения целей артиллерийскими подразделениями. Военный может продиктовать отчет в смартфон, после чего система на основе голосового ИИ преобразует его в структурированное сообщение для офицера управления огнем. Программа также способна выявлять потенциально неверные координаты и цели, расположенные в гражданских районах. При этом окончательное решение об открытии огня остается за человеком.

Компания смогла наладить контакты с двумя украинскими подразделениями при содействии канадской консалтинговой фирмы Reaktion Group. По словам Чо, военные положительно оценили возможности системы, а завершить испытания планировали к концу 2026 года.

Однако после середины октября общение с украинскими партнерами полностью прекратилось. Запланированные испытания, обмен отзывами военных и переговоры о возможном внедрении технологии были отменены или отложены на неопределенный срок.

В Министерстве иностранных дел Украины отказались комментировать ситуацию, отметив, что не высказываются по поводу частных инициатив. Официального подтверждения того, что приостановка работ связана именно с дипломатическим спором, нет.

The Diplomat подчеркивает, что подобные проекты зависят прежде всего от личных контактов с военными, поскольку специальных механизмов поддержки южнокорейских стартапов в Украине фактически нет.

"Практически все партнерства и местная сеть контактов, которые построила наша компания, перестали функционировать", – подытожил Чо.

По его словам, у Newtype пока нет планов возвращаться в Украину. Компания может пересмотреть это решение только после нормализации отношений между Киевом и Сеулом.

Дипломатический конфликт между Украиной и Кореей

Как писал УНИАН, в сентябре между Украиной и Южной Кореей разгорелся дипломатический скандал после того, как на Генеральной Ассамблее ООН президент Владимир Зеленский публично сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, захваченных украинскими силами во время боев в Курской области.

Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренность о конфиденциальности этой передачи. Украинская сторона отрицала существование такого соглашения, а министр иностранных дел Андрей Сибига позже объяснял разногласия разным толкованием этапов конфиденциальности, подчеркивая, что Украина выполнила все обязательства в качестве жеста доброй воли.

В ответ Сеул потребовал официальных объяснений и извинений, которые, по мнению южнокорейского МИД, оказались недостаточными. 8 октября Южная Корея отозвала своего посла из Киева, а впоследствии – часть сотрудников посольства, в частности восьмерых дипломатов в конце октября, объясняя это отсутствием надлежащих шагов со стороны Украины и угрозой российских ударов.

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