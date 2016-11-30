Ракетными стрельбами Украина хочет добиться "жесткой реакции" от России - МИД РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По поводу учений с пусками ракет я хочу сказать, что это очередная крупномасштабная провокация украинских властей, нацеленная на эскалацию конфликта между Украиной и РФ», - сказала Захарова.

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По ее словам, «провокация» рассчитана на то, чтобы добиться «жесткой реакции со стороны РФ»

«Я не исключаю, что дело состояло и в том, чтобы после победы кандидата на выборах в США Дональда Трампа всеми силами попытаться сохранить США в качестве своего главного покровителя», - сказала Захарова.

Она убеждена, что для этого необходимо осуществлять провокации, и это «классический прием для тех стран и политиков, для которых их личные интересы и амбиции стоят над интересами и жизнями людей их страны».

Захарова считает, что власти Украины хотят сохранить «покровительство» США, «поскольку вели они себя по-хамски в отношении кандидата в президенты, а ныне избранного президента Дональда Трампа».

Кроме того, она отметила, что Украина в разгар избирательного процесса в США сообщила, что глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт получал деньги от украинских олигархов.

«Это была провокация, чтобы в очередной раз изобразить из себя жертву, которую должны пожалеть новые люди, новый истеблишмент, чтобы пролонгировать покровительство в лице США», - считает Захарова.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы научно-исследовательские учения Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиауслуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения, Воздушными силами было заблаговременно подготовлено и обнародовано авиационное оповещение (НОТАМ).

Воздушные стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и будут осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

25 ноября Росавиация заявила, что Украина якобы в «нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации» над открытым морем.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал истерикой заявление Росавиации. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина осуществляет в рамках всех международных обязательств и договоров.