Минобороны отчиталось о первом дне ракетных стрельб близ Крыма

Об этом сообщили в Управлении коммуникаций и прессы министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в Управлении коммуникаций и прессы министерства обороны Украины.

«Завершился первый день учений по выполнению практических пусков зенитных управляемых ракет. По результатам первого дня было осуществлено 16 пусков ракет с целью поражения условных целей. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а условные цели - уничтожены. Ни один пуск не был сорван», - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, во время учений были приняты все меры безопасности и полностью соблюден режим выполнения стрельб. «По итогам учений министром обороны Украины и начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженными силами Украины был сделан доклад президенту Украины. Завтра учения будут продолжены в полном объеме», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проводятся стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

По данным СМИ, Россия грозит ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи Крыма.

Секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.