"Ватный стон стоит над морем, полыхает вата. То над Крымом пролетает строй ракет крылатых": реакция соцсетей на стрельбы ВСУ
Ракетные стрельбы Украины в Херсонской области вызвали бурное обсуждение среди общественности, а в России - истерику, ведь проходят они вблизи оккупированного Крыма.
А вот пользователи соцсетей похвалили украинских военных за такие учения.
Самая маленькая из 16 созданных Кровавым Пастором ракет для учений ВСУ в районе оккупированного Крыма. (фото Юрия Бирюкова) pic.twitter.com/CryjZl9Ass— Миня аж трисёт!!! (@ukupnik13) December 1, 2016
Украина начала учения, несмотря на угрозу России сбивать ракетыhttps://t.co/mxML7ozQod— Snob (@snob_project) December 1, 2016
«Украина ничего не нарушает» pic.twitter.com/Gn6zraSvGT
Если сейчас Кровавый Пастор направит одну из ракет на здание, где проходит послание Путина, то Нобелевская премия мира ему обеспечена.— Серый Кардинал (@slevo4kin) December 1, 2016
Проводим ракетные учение возле Крыма, а пуканы взрываются по всей России.— Серый Кардинал (@slevo4kin) December 1, 2016
Где-то над Севастополем pic.twitter.com/E4KYBcUUek— ето не я (@etokotik) December 1, 2016
Украина успешно провела ракетные испытания. Одной ракетой было взорвано 1,9 млн ватных пуканов.— Сын Отца (@Sin_otca) December 1, 2016
Почему никто там не назвал учения "Камни с неба".— ВП (@sranysovok) December 1, 2016
Крым.Я бы на месте пассажиров сдал авиабилет,купленный на 1-2 декабря. Оккупанты могут не по UA ракетам лупануть,а по пассажирским самолетам— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 30, 2016
Если вы слышите череду взрывов и грохот канонады - это не учения ВСУ, это ватаны ниже пояса лопаются.— Edmond Dantes (@deMonte_Cristo) December 1, 2016
Если обычные учения рядом с нашим Крымом вызвали такую истерику, то представьте как у них бомбанет когда мы проведем парад в Севастополе?— Карикатурист (@nightseparator) December 1, 2016
СМИ: Москва пригрозила сбивать украинские ракеты в случае угрозы, а собьет опять Боинг.— ВП (@sranysovok) December 1, 2016
@Luk__Ash@luiza_4kalova@maxpavlish@HuSnizhne— Чудо-ВаЩе (@compdemon) December 1, 2016
Ватный стон стоит над морем,
Полыхает вата.
То над Крымом пролетает
Строй ракет крылатых.
Про наші ракетні випробування над Чорним морем.— Олександр Бригинець (@bryhynets) November 30, 2016
Йдеться про нові ракети 'Грім', що замінять радянську 'Точку У', яка і без того лякає РФ)
Кацапов знатно бомбит. pic.twitter.com/LuPfEIdZb6— Nikitich (@DNikitich) December 1, 2016
Сегодня состоялось 16 пусков украинских ракет, все они достигли целей, задачи выполнены в полном объеме.
Учения Воздушных сил ВСУ продолжатся 2 декабря.
По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыма.