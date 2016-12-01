"Ватный стон стоит над морем, полыхает вата. То над Крымом пролетает строй ракет крылатых": реакция соцсетей на стрельбы ВСУ

16:28, 01 декабря 2016
Курьёзы
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Ракетные стрельбы Украины в Херсонской области вызвали бурное обсуждение среди общественности, а в России - истерику, ведь проходят они вблизи оккупированного Крыма.

Соцсети разразились шутками по поводу ракетных стрельб ВСУ / twitter.com/etokotik

А вот пользователи соцсетей похвалили украинских военных за такие учения.

Сегодня состоялось 16 пусков украинских ракет, все они достигли целей, задачи выполнены в полном объеме.

Учения Воздушных сил ВСУ продолжатся 2 декабря.

По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыма.

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