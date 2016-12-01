Украинские учения близ Крыма: появилось видео запуска ракет
В четверг, 1 декабря, на юге Украины проводятся военные учения, во время которых осуществляются испытательные пуски управляемых ракет средней дальности. СМИ уже показали видео ракетных стрельб близ аннексированного Крыма.
Так, ВСУ отрабатывают пуски управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".
Воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.
По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проводятся стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.
По данным СМИ, Россия грозит ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи Крыма.