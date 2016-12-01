Украинские учения близ Крыма: появилось видео запуска ракет

Так, ВСУ отрабатывают пуски управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".

Воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проводятся стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

По данным СМИ, Россия грозит ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи Крыма.