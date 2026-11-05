Мелания Трамп принимает представителей Украины и России в Белом доме

Первая леди США заявила, что перемирие в Олешках было бы невозможно без сотрудничества лидеров Украины и России.

Первая леди США Мелания Трамп принимает делегации Украины и России в Белом доме. Встреча посвящена гуманитарным вопросам и недавней успешной гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области.

Украинскую делегацию представляют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Российскую делегацию представляют омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев.

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Мелания Трамп передала личные письма, адресованные российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она передала эти письма главе фракции "Слуга народа" и спецпредставителю главы РФ.

"Перемирие в Олешках было бы невозможно без президента Путина и президента Зеленского. Их сотрудничество создает важный прецедент для продвижения мирного процесса во всем регионе", - добавила первая леди США.

Украинская делегация вручила Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени. В ответ на это первая леди США поблагодарила Зеленского и всех украинцев.

"Спасибо президенту Зеленскому и украинскому народу", - сказала первая леди США.

Ранее в Белом доме заявили, что Мелания Трамп "самостоятельно инициировала диалог между двумя воюющими странами и успешно добилась прекращения огня".

"Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу первой леди США", - говорится в заявлении Белого дома.

Зеленский наградил Меланию Трамп орденом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.

В указе отмечается, что Мелания Трамп награждается за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Россией территорий Украины.

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