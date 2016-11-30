"Никто не будет нам указывать": Украина не откажется от ракетных учений возле Крыма после угроз России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, что Минобороны РФ якобы угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной учений вблизи временно оккупированного Крыма.

"Украина - суверенное правовое государство. Все боевые учения и испытания проходят в строгом плановом порядке. Все, что касается международных договоров и предупреждений, Украина выполняет в соответствии с этими нормами. И все, что запланировано, будет обязательно проведено", - сказал Лысенко.

Как заявил Лысенко, "все, что касается каких-то угроз и т.д., оно не может помешать тем планам, которые Вооруженные силы Украины и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины".

На уточнение относительно действий Украины в случае, если РФ действительно начнет сбивать украинские ракеты и пусковые установки, он подчеркнул, что "у нас есть национальная территория Украины, на которой мы будем проводить все экзамены, а также боевые испытания, а также обучение, и никто не будет нам указывать, что нам здесь делать".

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Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

В Воздушных силах отметили, что стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

Вместе с тем, издание DT.UA со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщило, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом. В письме Минобороны РФ от 26 ноября говорится, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, а во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

Секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.