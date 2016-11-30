"Никто не будет нам указывать": Украина не откажется от ракетных учений возле Крыма после угроз России
Представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко отмечает, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, что Минобороны РФ якобы угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной учений вблизи временно оккупированного Крыма.
"Украина - суверенное правовое государство. Все боевые учения и испытания проходят в строгом плановом порядке. Все, что касается международных договоров и предупреждений, Украина выполняет в соответствии с этими нормами. И все, что запланировано, будет обязательно проведено", - сказал Лысенко.
Как заявил Лысенко, "все, что касается каких-то угроз и т.д., оно не может помешать тем планам, которые Вооруженные силы Украины и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины".
На уточнение относительно действий Украины в случае, если РФ действительно начнет сбивать украинские ракеты и пусковые установки, он подчеркнул, что "у нас есть национальная территория Украины, на которой мы будем проводить все экзамены, а также боевые испытания, а также обучение, и никто не будет нам указывать, что нам здесь делать".
Читайте такжеТурчинов попросил РФ "не мешать ракетным испытаниям своими истериками и провокациями"
Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.
В Воздушных силах отметили, что стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.
Вместе с тем, издание DT.UA со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщило, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом. В письме Минобороны РФ от 26 ноября говорится, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, а во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.
Секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.