Зенитные ракетные войска Украины во время учений возле Крыма тренируются сбивать крылатые ракеты (фото)

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Сегодня в Херсонской области началась практическая фаза контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности. Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. Также, за ходом испытаний наблюдает начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боезапасов, в рамках проведения испытаний боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 “Рейс”, которые имитируют полет “крылатой ракеты”.

В ведомстве подчеркивают, что воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проводятся стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

По данным СМИ, Россия грозит ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи Крыма.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.