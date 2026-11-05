Вышел трейлер экшн-комедии 'Плохой день' с Кэмерон Диас (видео)

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер комедийного боевика "Плохой день" (Bad Day), главную роль в котором исполнила Кэмерон Диас ("Маска", "Кое-что о Мэри", "Отпуск по обмену", франшиза "Ангелы Чарли").
В центре сюжета – мать-одиночка Джой, которая отчаянно пытается выполнить обещание, данное дочери, в самый плохой день своей жизни.
Также в фильме снялись Эд О’Нил ("Женаты… с детьми", сериал "Американская семейка"), Даниэль Брукс ("Minecraft: Фильм", сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Миротворец"), Бен Шварц ("Интервью", "Рэнфилд", франшиза "Еж Соник") и другие.
Режиссером картины выступил Джейк Зиманский ("Свадебный погром").
Фильм выйдет на Netflix 11 декабря 2026 года.
Напомним, более 10 лет назад Диас ушла из "большого кино", чтобы сосредоточиться на семье. В начале 2025 года она вернулась на экраны после длительного перерыва с фильмом "Снова в деле".