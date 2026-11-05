Вышел трейлер экшн-комедии 'Плохой день' с Кэмерон Диас (видео)

Фильм выйдет на Netflix 11 декабря 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер комедийного боевика "Плохой день" (Bad Day), главную роль в котором исполнила Кэмерон Диас ("Маска", "Кое-что о Мэри", "Отпуск по обмену", франшиза "Ангелы Чарли").

В центре сюжета – мать-одиночка Джой, которая отчаянно пытается выполнить обещание, данное дочери, в самый плохой день своей жизни.

Также в фильме снялись Эд О’Нил ("Женаты… с детьми", сериал "Американская семейка"), Даниэль Брукс ("Minecraft: Фильм", сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Миротворец"), Бен Шварц ("Интервью", "Рэнфилд", франшиза "Еж Соник") и другие.

Видео дня

Режиссером картины выступил Джейк Зиманский ("Свадебный погром").

Фильм выйдет на Netflix 11 декабря 2026 года.

Напомним, более 10 лет назад Диас ушла из "большого кино", чтобы сосредоточиться на семье. В начале 2025 года она вернулась на экраны после длительного перерыва с фильмом "Снова в деле".

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