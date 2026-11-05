Эксперты по туризму назвали 5 солнечных направлений, куда можно сбежать от толп этой зимой

Эти потрясающие места незаслужено обделены вниманием туристов.

Период зимних праздников в Европе обычно ассоциируется с толпами, стекающимися на самые красивые рождественские ярмарки.

Опрошенные The Independent туристические эксперты назвали пять малоизвестных солнечных направлений в мире, куда можна сбежать от большого скопления людей этом зимой.

Никарагуа – скрытая жемчужина Центральной Америки

По словам соучредителя и бренд-директора компании Voyageurs du Monde Тома Барбера эта страна в течение многих лет остается незаслуженно обделенной вниманием.

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"На моей памяти Никарагуа не раз была на пороге того, чтобы стать главным направлением в Центральной Америке, но каждый раз что-то мешало. Сейчас же – будем надеяться – ситуация выглядит более стабильной, чем за последние десятилетия. Никарагуа – это своего рода квинтэссенция всего лучшего, что есть в Центральной Америке: здесь потрясающие условия для серфинга, пляжи на тихоокеанском побережье, удивительная дикая природа, красивые колониальные города и впечатляющие вулканы. Здесь есть все то же самое, что и в Коста-Рике – и даже больше, – но при этом меньше туристов и гораздо доступнее по ценам", – поясняет он.

Еще одним плюсом страны эксперт называет ее компактные размер, где можна успеть очень многое за одно посещение: прогуляться по красочным улицам Гранады и Леона, совершить восхождение на вулканы острова Ометепе посреди озера Никарагуа или даже подойти вплотную к светящемуся кратеру вулкана Масая.

Лучшим временем для посещения Никарагуа Барбер называет период с декабря по апрель: на тихоокеанском побережье температура воздуха обычно держится в диапазоне 28-33°C. Однако, как и во многих других местах этого региона, из-за явления Эль-Ниньо здесь возможны засухи и нехватка воды, поэтому стоит следить за прогнозом погоды.

Доминика – дикий край Карибского бассейна

Барбер призывает туристов не путать остров Доминика с Доминиканской Республики. Доминика, расположенная между двумя французскими островами – Гваделупой и Мартиникой – невероятно зеленая: 14% её территории занимают национальные парки, а 70% покрыто лесами.

"Это по-настоящему дикий и очень красивый край, где в укромных уголках спрятались замечательные небольшие отели", – рассказывает он.

Особое внимание эксперт советует уделить Национальной тропе Вайтукубули протяженностью около 185 км, которая пересекает весь остров и является самым длинным пешеходным маршрутом в Карибском бассейне. Маршрут также проходит через территорию национального парка Морн-Труа-Питон, включенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, главной изюминкой которого является так называемое Кипящее озеро.

Кроме того, по его словам, на Доминике проживает народ калинаго – крупнейшая из сохранившихся групп коренных жителей Карибских островов. Туристы могут пообщаться с ними и познакомиться с их традициями, ремеслами и культурой.

Также на острове отличные условия для дайвинга. У берегов Доминики постоянно обитает популяция кашалотов (одна из немногих оставшихся в мире) – туристы могут отправиться на дайвинг в их компании или же понаблюдать за ними во время морской прогулки на лодке.

Лучшим временем для посещения Доминики эксперт называет период с января по апрель. Температура воздуха обычно составляет 27-30°C, и, как правило, стоит сухая погода, хотя тропические ливни возможны в любое время года.

Тунис – культурная жемчужина Северной Африки

"Столица Тунис – замечательный город, о котором часто забывают на фоне Марокко или Египта. Здесь гораздо спокойнее, чем в марокканском Марракеше", – отмечает Барбер.

Тем временем, в Сиди-бу-Саиде, расположенном неподалеку от побережья, туристов ждут белоснежные дома с синими дверями и прекрасные виды на Средиземное море. А для любителей истории здесь сохранились руины Карфагена – того самого города, который был полностью разрушен римлянами в 146 году до н. э.

"В этой стране переплелись финикийское, римское, арабское, османское и французское наследие. Удивительно, но британские путешественники, ищущие что-то большее, чем традиционный пляжный отдых, часто обделяют Тунис своим вниманием Тунис обладает невероятным богатством археологических памятников, однако древние достопримечательности здесь получают лишь малую долю того внимания, которое достается объектам в Италии или Греции", – говорит эксперт.

При этом он напоминает, что в Тунисе снимали многие сцены из первых "Звездных войн", и фанаты саги все еще могут пройтись по их следам.

Лучшим времем для зимней поездки в Тунис эксперт называет февраль-март, когда температура воздуха на севере страны обычно составляет 15-20°C, а на юге – 18-23°C, и это комфортные условия для осмотра достопримечательностей.

Уругвай – темная лошадка Южной Америки

Директор компании The Ultimate Travel Company Хэмиш Ван Груйзен отмечает, что путешественники, отправляющиеся в Южную Америку, чаще выбирают более известные Аргентину, Чили, Бразилию или Перу. Однако Уругвай, который уютно расположился на атлантическом побережье Уругвай, посещают гораздо реже.

"Уругвай – настоящая жемчужина Южной Америки. Здесь вас ждут золотистые пляжи, гастрономия и вина мирового уровня, а также теплое сухое лето – идеальные условия для спокойного зимнего отдыха вдали от холодов. Страна отличается компактностью и безопасностью; путешествовать по ней легко, внутренние перелеты не требуются. Это место располагает к неспешному знакомству с винодельнями, традиционными поместьями (эстансиями) и элегантными прибрежными городками", – отмечает он.

Особенно эксперт советует посетить бутик-винодельни – например, Cordano или El Legado, а также заглянуть в столицу, Монтевидео, чтобы окунуться в ее яркую культурную жизнь.

Лучшее время для зимней поездки в эту страну – период с ноября по март, когда температура воздуха обычно держится в диапазоне 25-32°C.

Алгарве – побег в теплые края недалеко от дома

Чтобы погреться на солнце зимой, вовсе не обязательно отправляться на другой континент, ведь южный регион Португалии – Алгарве, который у многих ассоциируется исключительно с летним пляжным отдыхом, в это время года может приятно удивить туристов теплом. Более того, зимой здесь даже комфортнее, если вы не любите толпы туристов.

Эксперты отмечают, что зимой в Алгарве можно насладиться обедами на свежем воздухе, прогулками по пустынным пляжам и живописным побережьям, а также полюбоваться впечатляющими закатами.

Также можно посетить соляные промыслы и устричные фермы, отправиться на морскую прогулку, чтобы понаблюдать за дельфинами, заняться верховой ездой, поиграть в гольф или взять уроки тенниса.

Лучшее время для зимней поездки в Алгарве – февраль, когда температура воздуха составляет около 17°C, дождей становится заметно меньше, а солнечных дней – предостаточно.

Другие идеи для путешествий этой зимой

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее команда портала Euronews Travel назвала 10 лучших направлений Европы для зимнего путешествия, взависимости от различных предпочтений туристов.

Также туристам назвали 13 потрясающих солнечных мест по всему миру для зимнего отпуска – там тепло даже в декабре.

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