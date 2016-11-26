1-2 декабря на юге Украины пройдут учения ВСУ с воздушными стрельбами

1-2 декабря на юге Украины пройдут учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины с воздушными стрельбами.

Об этом Командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Facebook.

"В период с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины пройдут научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы", - сказано в сообщении.

С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения, Воздушными силами было заблаговременно подготовлено и обнародовано авиационное оповещение (НОТАМ).

В сообщении отмечается, что воздушные стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и будут осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

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Как сообщалось, 25 ноября Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) заявило, что Украина якобы в "нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации" над открытым морем.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал истерикой заявление Росавиации о якобы планировании Украиной ракетных испытаний в Керченском проливе.

Он напомнил, что, согласно всем международным соглашениям, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а в этом районе Украина не планирует осуществлять ракетные испытания.

Турчинов подчеркнул, что ракетные испытания Украина осуществляет в рамках всех международных обязательств и договоров.