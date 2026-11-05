'Срыв' поставок российского дизеля в США: в Кремле сделали заявление

Ранее стало известно, что танкеры с российским дизельным топливом, предназначенным для США, якобы изменили маршрут.

Танкеры с российским дизельным топливом, следующие в США, не меняют маршруты и продолжают движение к пункту назначения. Об этом написал спецпредставитель Владимира Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в сети X.

"Фейк. Танкеры, следующие в США, продолжают движение по запланированному курсу", – отметил Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times, в которой сообщалось о возможных препятствиях в реализации договоренностей между Москвой и Вашингтоном. В материале отмечалось, что два танкера с российским дизельным топливом, направлявшиеся в США, изменили курс и отклонились от первоначальных маршрутов.

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Как писала газета, один из танкеров – Talisman – должен был доставить груз на атлантическое побережье США. Однако данные о движении судов свидетельствуют, что сейчас он находится вблизи побережья Алжира и движется в противоположном направлении. Другой танкер – Leruo – сначала направлялся в США, но впоследствии изменил курс на Бразилию. Третий танкер – греческий Agioi Fanendes – пока не менял курс и продолжает движение в направлении США. В то же время, по данным FT, его система отслеживания передает сигнал об ожидании дальнейших инструкций.

По версии издания, изменение маршрутов может быть связано с неопределенностью относительно дальнейшей судьбы этих грузов. В частности, остается неясным, получат ли танкеры разрешение на разгрузку в американских портах. При этом в США до сих пор нет согласованной позиции относительно правомерности импорта российского дизельного топлива.

Ранее губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл обратилась к операторам портовых терминалов с предупреждением о недопустимости приема топлива российского происхождения.

Дизельное соглашение между США и Россией – главные новости

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Кремлем о поставках российского дизельного топлива на американский рынок. После этого Министерство финансов США отменило санкционные ограничения в отношении этого вида продукции.

В октябре была запланирована поставка первой партии топлива объемом около 300 тысяч тонн. В ноябре ожидается поставка еще 500 тысяч тонн дизельного топлива. Третьим этапом станет отгрузка 1 миллиона тонн топлива в декабре.

Договоренности вызвали волну критики не только со стороны демократов, но и отдельных представителей Республиканской партии и европейских чиновников. Они обвинили Дональда Трампа в том, что его решение фактически ослабляет международное давление на Владимира Путина и открывает Кремлю дополнительный источник доходов для финансирования войны.

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